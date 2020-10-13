«Она даже в камеру посмотрела»: гуляющая по Новосибирску лиса попала на видео

В Калининском районе Новосибирска жители заметили гуляющую лису.
Фото: Константин НАГОВИЦЫН
В Калининском районе Новосибирска жители заметили гуляющую лису. Нестандартную гостью сибиряки засняли на видео, позже ролик попал в сеть.
— В Калининском районе, рядом с улицами Кочубея и Мясниковой, замечена гуляющая Лиса, — сообщает паблик «Инцидент Новосибирск» со ссылкой на очевидцев.
На кадрах ролика видно, что рыжая плутовка особо не боится подошедших к ней довольно близко людей. Она продолжает заниматься своими делами, а потом спокойно уходит за ближайшие кусты.
Многих сибиряков в соцсетях эта ситуация также не особо удивила. В комментариях под постом люди написали о том, что лисиц в этой местности можно заметить довольно часто:
— Они тут постоянно гуляют, еду ищут.
— Если она здорова, то ничего страшного, пусть гуляет.
— Она что, прямо в камеру посмотрела?
— А может быть, она домашняя? — пишут люди.
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