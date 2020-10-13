«Она даже в камеру посмотрела»: гуляющая по Новосибирску лиса попала на видео

В Калининском районе Новосибирска жители заметили гуляющую лису. Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В Калининском районе Новосибирска жители заметили гуляющую лису. Нестандартную гостью сибиряки засняли на видео, позже ролик попал в сеть.

— В Калининском районе, рядом с улицами Кочубея и Мясниковой, замечена гуляющая Лиса, — сообщает паблик «Инцидент Новосибирск» со ссылкой на очевидцев.

На кадрах ролика видно, что рыжая плутовка особо не боится подошедших к ней довольно близко людей. Она продолжает заниматься своими делами, а потом спокойно уходит за ближайшие кусты.

Многих сибиряков в соцсетях эта ситуация также не особо удивила. В комментариях под постом люди написали о том, что лисиц в этой местности можно заметить довольно часто:

— Они тут постоянно гуляют, еду ищут.

— Если она здорова, то ничего страшного, пусть гуляет.

— Она что, прямо в камеру посмотрела?

— А может быть, она домашняя? — пишут люди.

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