Погода в Новосибирске на 14 октября 2020 года: рассказываем, когда закончатся дожди

Синоптики обещают пасмурную, но сухую погоду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске 14 октября 2020 порадует горожан: по прогнозу синоптиков, дожди должны прекратиться, будет тепло — около +10 градусов.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +9 — +11 градусов, ночью +3 — +5 градуса. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +9 — +14 градусов, ночью — до +5 градусов. Синоптики ожидают, что в регионе будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы. Подует западный ветер со скоростью 5-19 метров в секунду, местами будут порывы до 16.

По прогнозу «Яндекс. Погоды» день будет пасмурным. Утром будет 3 градуса тепла, а вечером прогреется уже до +10.

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