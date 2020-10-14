Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 14 октября 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

з\Зараза по-прежнему не собирается покидать регион. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области расскажет о ситуации в регионе на 14 октября 2020 года. Зараза пока не собирается покидать регион, однако за последний день число выздоровевших стало больше 90.

— За последние сутки заболели 114 человека. Всего в регионе зарегистрировано 14 319 случаев COVID-19. Из числа зараженных — 891 ребенка. В настоящее время было выписаны с выздоровлением 12 603 пациента. Всего от болезни скончались 501 человек, — сообщил оперштаб Новосибирской области.

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области.

Напомним, в Новосибирской области продлен масочный режим до конца октября. Губернатор НСО Андрей Травников призвал ужесточить меры против нарушителей масочного режима.

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