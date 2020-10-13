Осенние каникулы в Новосибирске в 2020 году: рассказываем, когда начнутся, сколько продлятся

Рассказываем о том, как будут проходить осенние каникулы в Новосибирске в 2020 году. Фото: Олег УКЛАДОВ

Рассказываем о том, как будут проходить осенние каникулы в Новосибирске в 2020 году. Начаться они должны будут согласно стандартному графику, но продлиться могут дольше.

— Каникулы мы планируем начать в те же сроки, которые были обозначены раньше. Это конец октября или начало ноября. Конкретная дата здесь зависит от самой школы, поскольку у всех образовательных учреждениях в этом плане разные полномочия. Где-то их могут начать уже в пятницу, 30 октября, а где-то фактически только в понедельник, 2 ноября. Существует вероятность, что каникулы могут продлить и сделать их двухнедельными. Пока этот вопрос еще не решен, зависеть он будет от эпидемиологической ситуации в регионе, — сообщили министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Стоит отметить, что в настоящее время в школах Новосибирска в связи с коронавирусом остаются на контроле 276 человек из них — 170 дети. На дистанционное обучение переведены 209 классов из разных учебных учреждений. В детских садах зарегистрировано 44 заболевших, из них — 24 ребенка, закрыты на карантин 27 групп.

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