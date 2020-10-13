Умер Михаил Погуляев — директор «Медтранса»

Мужчина ушел из жизни на 68 году жизни. Фото: Министерство Здравоохранения Новосибирской области

Сегодня стало известно о кончине директора «Медтранса» Михаила Погуляева. Мужчина ушел из жизни на 68 году жизни.

— Министерство здравоохранения Новосибирской области выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Михаила Васильевича Погуляева. Муниципальное учреждение «Медтранс» он возглавил с ноября 2002 года. Михаил Васильевич награжден Благодарственным письмом мэра Новосибирска, Памятной медалью «За вклад в развитие Новосибирской области», Почетной грамотой департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска, Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области.

Родился Михаил Васильевич 24 мая 1935 года в Сузунском районе Новосибирской области. . В 1972 году окончил Новосибирское речное училище, в 1980 году — Новосибирский институт инженеров водного транспорта. С 1982 по 1993 годы работал на автобазе Горздравотдела, сначала шофером 3-го разряда, потом старшим механиком автоколонны. С 1993 по 2002 год возглавлял муниципальное учреждение «Медтранс № 2».

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