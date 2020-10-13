«Ремонтировал окно и не удержался»: в Новосибирске со 2 этажа сорвался рабочий

Днем 13 октября в Дзержинском районе Новосибирска произошло ЧП. Фото: Иван МАКЕЕВ

Днем 13 октября в Дзержинском районе Новосибирска произошло ЧП: пострадал рабочий, занимавшийся ремонтом окон. Об этом сообщают в соцсетях.

— В доме на улице Королева, 40, корпус №1 рабочий занимался заменой окон, но не удержался на подоконнике и сорвался со второго этажа, — сообщает паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

Главный врач станции скорой помощи по Новосибирску Ирина Большакова подтвердила КП-Новосибирск, что на месте действительно работали медики. Пострадавшего мужчину срочно увезли в больницу с травмами конечностей и подозрением на сотрясение мозга. Уточнением диагноза и дальнейшим лечением мужчины будут заниматься врачи в стационаре.

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