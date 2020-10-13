В Новосибирске люди пожилого возраста могут бесплатно посещать группы лечебной физкультуры, театральный кружок и творческие мастерские

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В результате регулярных занятий ЛФК повышается физическая активность, улучшается здоровье, растет продолжительность жизни. А в театральном кружке каждый желающий может раскрыть свой творческий потенциал.

Творческая жилка есть у каждого человека и пенсионеры не исключение. На мастер-классах квалифицированные, опытные и креативные преподаватели обучают желающих декоративно-прикладному творчеству в разных направлениях. Полученные навыки и знания участники проекта могут самостоятельно воплощать в повседневной жизни.

На занятия принимаются все желающие граждане пожилого возраста, никаких критериев отбора и других ограничений не предусмотрено. Если Вы хотите разнообразить свою жизнь и добавить ярких красок присоединяйтесь к нам, позвонив по телефону: 8-923-703-00-88.