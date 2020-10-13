«Ударился о стекло, не мог есть»: новосибирцы спасли дятла, который не мог летать

Фото: Центр реабилитации диких животных.

К новосибирским волонтерам из Центра реабилитации диких животных на днях поступило сразу несколько птиц. Один из подопечных — молодой дятел. Как рассказала КП-Новосибирск координатор центра Алиса Богомолова, дятлов приносят туда почти каждый день, и почти у всех них — травма головы от того, что они врезаются в окна, стекла машин и фасады зданий.

— Дятел поступил к нам 9 октября из Верх-Тулы, у него черепно-мозговая травма. Он питается насекомыми, но при поступлении его нельзя ни кормить, ни поить. Сначала нужно, чтобы птица пришла в себя. Тогда у нее начинает проявлять активность и питаться. Если не возникает никаких сопутствующих отклонений, например, паразиты, воспаления или инфекции, тогда птицу выпускают. Вот и этот дятел надолго у нас не задержался, и его уже выпустили на волю, — рассказала КП-Новосибирск Алиса Богомолова.

Напомним, раньше волонтеры ЦРДЖ показывали, как выпускают в природу большую сову.

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