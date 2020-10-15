В Новосибирске беременная школьница сбежала с женихом из цыганского табора

Мать девочки опять вынуждена идти в полицию. Фото: Никита МАНЬКО

Беременная школьница Нина Заливская* сбежала от жениха из цыганского табора, как только в их дом нагрянула опека. Напомним, девочка пропала из поселка Волжский, где живет ее семья, больше полугода назад. Когда ее нашла полиция в цыганском таборе, то она оказалась беременной.

Во время визита опеки Нина согласилась ехать в реабилитационный центр — и тут же сбежала. Как рассказала КП-Новосибирск мама девочки, вся семья, в которой жила Нина, оставила дом и уехала в неизвестном направлении.

— Соцработники выезжали с проверкой и не обнаружили беременную школьницу по месту жительства. Однако информации о переезде семьи мы не получали, сообщение проверят профильные специалисты. Матери необходимо написать заявление в полицию о пропаже дочери, — объяснила КП-Новосибирск уполномоченная по правам ребенка по Новосибирской области Надежда Болтенко.

Мать школьницы Галина Заливская* попросила «Комсомолку» распространить заявление о поисках девочки. Приметы пропавшей: телосложение нормальное, рост 160 см, прямые темные волосы ниже плеч, глаза карие. Может находиться в городе Новосибирске или Новосибирской области.

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