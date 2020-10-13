«Меньше спичечной головки»: сибирский Левша продает самые маленькие доллары в мире за 28 тысяч

Диаметр одной монетки - 3 мм. Фото: Владимир Анискин.

Сибирский Левша — миниатюрист Владимир Анискин — доделал самые маленькие копии доллара Моргана в мире. Всего он сделал 100 монет — и каждая из них размером меньше спичечной головки.

— Диаметр копии монетки — 3 миллиметра, как и у «Сеятеля». Каждая микрокопия монеты будет иметь свой номер (он еще проставлен не у всех изделий). Первые номера останутся мне, жене и детям, часть пойдут на выставки. А одна монета поедет в Санкт-Петербург в музей «Русский Левша». Все остальные продаются, их можно купить за 20 или 28 тысяч, — написал Владимир Анискин у себя на странице в соцсетях.

Все мини-копии уместились на настоящем долларе. Фото: Владимир Анискин.

Все монеты мастер сделал из серебра, а чтобы рисунок на них было четче видно, нанес сверху искусственную патину.

Напомним, миниатюрист несколько месяцев трудился над долларами Моргана, параллельно с ними он работает еще над царским рублем и червонцем.

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