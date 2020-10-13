«Почта России» приглашает на работу: более 100 новых вакансий для новосибирцев

Для кандидатов «Почта России» открыла вакансии специалистов по работе с клиентами, почтальонов, курьеров, водителей и даже трактористов. Также в Новосибирске требуются работники структурных подразделений управления федеральной почтовой связи.

В рамках программы «Наставничество» новым сотрудникам помогают освоить ключевые навыки и программы, необходимые в работе. Благодаря этому адаптационный период у новичков сокращается, подготовка к особенностям профессиональной деятельности проходит в ускоренном темпе. Специалисты также получают возможность карьерного старта и участия в молодежных корпоративных проектах.

- «Почта России» гарантирует своевременную выплату заработной платы, профессиональное обучение. Трудоустройство возможно на постоянной, временной основе или по внешнему совместительству. Всего с начала года (даже в тот период, когда многие предприятия приостановили свою работу) в УФПС Новосибирской области было принято порядка тысячи сотрудников, в том числе более 400 молодых специалистов, - рассказала заместитель директора по кадровым и социальным вопросам МР Сибирь АО «Почта России» Ольга Линецкая.

Напомним, что «Почта России» сегодня - цифровая почтово-логистическая компания, которая предоставляет почтовые и финансовые услуги населению всей страны вплоть до самых отдаленных и труднодоступных территорий. Входит в перечень стратегических предприятий страны.

О вакансиях в УФПС Новосибирской области можно узнать по телефону (383) 304-80-68. С полным перечнем вакансий филиала можно ознакомиться на официальном сайте «Почты России» в разделе «Вакансии»: www.pochta.ru/vacancy-list