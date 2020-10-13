«Может, приедем, но не скоро»: сибирячка пожаловалась на врачей, которые не хотели делать тест на коронавирус ее маме

Женщина рассказала о неприятном случае в соцсетях. Фото: Дмитрий Подгорчук

Жительница Новосибирска пожаловалась на врачей из поликлиники № 24 по улице Связистов. У нее нашли коронавирус, которым она заразила свою мать. Но медики не торопились делать матери тест. Об этом сибирячка поведала на странице «nsk_news».

— В больнице маме ответили: «Вы не были в контакте с зараженным более 10 дней. Может, мы и приедем, но не этой неделе и не на следующей. А вообще лучше приходите сами, если хотите, чтобы результат был быстрее», — передает слова врачей сибирячка. — А ведь мы обе болели с одинаковыми симптомами и больше 7 дней контактировали друг с другом. Мама пошла в больницу, в очередь из 30 человек.

Далее матери назначили лечение, как при коронавирусе, и уколы — но, чтобы их поставить, также сказали приходить в больницу.

— «Как мне ходить? Вдруг я тоже болею?» — спросила мама. Ответ был: «Вы странная, тест же еще не сделали, значит, ходите». Как вы считаете, это нормально? — пишет женщина.

КП-Новосибирск направила запрос в минздрав региона с просьбой объяснить поведение медиков.

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