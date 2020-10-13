«Выставили меня с матами»: в Новосибирске маму с ребенком выгнали из трамвая за то, что она зашла не в ту дверь

Инцидент произошел в трамвае № 16. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Неприятный случай произошел в трамвае № 16. Как рассказала участница конфликта в соцсетях, ее оскорбил водитель за то, что женщина зашла в трамвай через не ту дверь.

— Я с ребенком зашла во вторые, задние, двери трамвая, на что услышала от водителя в свой адрес шквал оскорблений и нецензурной лексики. По правилам, все пассажиры должны заходить только через первую дверь и рассчитаться за проезд. Я не против правил, но оскорблять пассажиров недопустимо! Я пыталась рассчитаться, но, к сожалению, была выставлена за дверь, — возмутилась сибирячка в группе «АСТ-54».

Тем временем в комментариях группы написала водитель трамвая. Она заявила, что все было не так.

— Этот трамвай оборудован турникетом. Я подъехала к остановке, открыла двери, выпустила людей, начала закрывать вторую дверь, как туда стали заходить две пассажирки. Одна из них сказала, что из принципа войдет во вторую, и протягивала мне деньги. Я вышла из вагона, показала ей надпись, что заходить можно только в первую дверь. Трамвай из-за нее задерживался. Тогда она пригрозила мне, что я больше здесь работать не буду, послала на три буквы и сфотографировала вагон — вот и вся правда, Вагон оборудован камерами, все снимут и посмотрят, — рассказала водитель трамвая.

Конфликт возник из-за того, что женщина пыталась зайти через дверь для выхода

— За оскорбление по административному кодексу полагается штраф от 1 до 3 тысяч рублей — в таком случае он может быть взыскан с обеих сторон. За нарушение требований в области транспортной безопасности влечет наложение административного штрафа в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рубле. Пассажиры не должны нарушать требования по обеспечению транспортной безопасности, — рассказала КП-Новосибирск юрист марина Пьянкова.

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