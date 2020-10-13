В Новосибирске столкнулись две иномарки: пострадал 4-летний ребенок

Ребенок получил ушибы мягких тканей. Фото: архив КП. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев произошло ДТП. Возле дома № 51/1 столкнулись «Хендэ Солярис» и «Рено Логан». В итоге пострадал маленький пассажир «Рено», его увезли в больницу. Произошло это вечером 12 октября.

— 35-летний водитель, двигаясь по улице Сибиряков-Гвардейцев столкнулся с попутным автомобилем «Рено Логан», которым управляла 36-летняя женщина. В результате пострадал 4-летний ребенок, у него ушибы мягких тканей головы. По словам мамы, ребенок был в детском удерживающем устройстве, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

Напомним, в тот же день в Октябрьском районе Новосибирска на «зебре» сбили 6-летнего мальчика. Ребенок в тяжелом состоянии попал в больницу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске водитель сбил 6-летнего мальчика и уехал: ребенок в больнице

Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу (подробнее)