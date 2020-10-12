Олимпийский чемпион Роман Власов завоевал Кубок России

Роман Власов отлично выступил на соревнованиях.

В воскресенье, 11 октября, в Уфе завершился Кубок России по греко-римской борьбе на призы Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. Участвовали в нем 225 спортсменов из 39 регионов России. И новосибирским любителям спорта после этих соревнований есть, чему порадоваться.

Прежде всего, отлично выступил наш прославленный земляк - Роман Власов, двукратный победитель Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, четырёхкратный чемпион Европы, капитан сборной России. Эффектным броском завершил свой финальный поединок в весе до 77 килограммов и стал победителем Кубка России. Через несколько дней спортсмен поедет в Адлер, где

Порадовал и Илья Никифоров: он выступал в малом финале в весовой категории до 87 килограммов и выиграл бронзовую медаль.

В общем зачете сборная Новосибирской области заняла четвертая место, с чем мы поздравляем сибирских спортсменов.

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