«Штрафовать надо за такие дороги»: в Новосибирске пожарная машина провалилась в канаву

Авария произошла на улице Богдана Хмельницкого. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Калининском районе Новосибирска в канаву провалился пожарный автомобиль. Спецмашина слишком спешила и завалилась набок.

— Очевидец происшествия рассказал, что автоцистерна торопилась на вызов в Пашино и на улице Богдана Хмельницкого увязла в канаве. В результате никто не пострадал, а поставить автомобиль на колеса помог проезжавший мимо грейдер, — рассказали в группе «АСТ-54».

Пожарным помог проезжавший мимо прицеп. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Подписчики в соцсетях начали и негодовать, и шутить:

— Штрафовать надо за такие дороги.

— Эту яму давно пора закрыть плитой или решеткой.

— На вызов не попали, можно сделать и веселое селфи, — написали люди в комментариях.

Напомним, 12 октября в Калининском районе Новосибирска загорелся частный дом. Из него эвакуировались трое человек.

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