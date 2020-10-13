«Штрафовать надо за такие дороги»: в Новосибирске пожарная машина провалилась в канаву

Авария произошла на улице Богдана Хмельницкого.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В Калининском районе Новосибирска в канаву провалился пожарный автомобиль. Спецмашина слишком спешила и завалилась набок.
— Очевидец происшествия рассказал, что автоцистерна торопилась на вызов в Пашино и на улице Богдана Хмельницкого увязла в канаве. В результате никто не пострадал, а поставить автомобиль на колеса помог проезжавший мимо грейдер, — рассказали в группе «АСТ-54».
Пожарным помог проезжавший мимо прицеп.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Подписчики в соцсетях начали и негодовать, и шутить:
— Штрафовать надо за такие дороги.
— Эту яму давно пора закрыть плитой или решеткой.
— На вызов не попали, можно сделать и веселое селфи, — написали люди в комментариях.
Напомним, 12 октября в Калининском районе Новосибирска загорелся частный дом. Из него эвакуировались трое человек.
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