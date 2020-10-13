«Едва ноги унесли»: в Новосибирске после аварии задымился автомобиль

Из-под капота авто повалил густой дым. Фото: стоп-кадр.

Поздно ночью 12 октября в Новосибирске возле Краеведческого музея на площади Ленина повалил дым из-под капота машины. Черное авто встало посреди дороги на встречной полосе, вокруг него собралась толпа народа. Это сняли на камеру проезжающие мимо очевидцы.

— Водитель и пассажиры успели покинуть салон автомобиля, включившего режим самоликвидации, — рассказали в группе «АСТ-54».

Один из очевидцев рассказал в комментариях, что поврежденная машина — «Тойота Камри», и в нее врезался другой автомобиль.

— «Краун Атлет» ударил «Камри» в заднее правое крыло, «Камри» от удара развернуло и понесло на отбойники вдоль тротуара, потом она ударилась второй раз, но уже о бордюр передней частью, — рассказал очевидец Захар Завалюев.

В ГУ МЧС по Новосибирской области пояснили, что возгорания под капотом не было, поэтому пожарные не выезжали.

Напомним, утром 7 октября на Димитровском мосту загорелся автобус. Пострадавших в пожаре не было.

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