Жители Академгородка недовольны тем, что вырубка деревьев может обойтись им в сотни тысяч

Чтобы вырубить сорное или даже в перспективе аварийное дерево, необходимо потратить внушительную сумму. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жители Академгородка возмущены правилами, согласно которым, для того, чтобы вырубить сорное или даже в перспективе аварийное дерево, необходимо потратить внушительную сумму. Дело в том, что с 2014 года эта территория находится в границах достопримечательного места «Новосибирский Академгородок». И для того, чтобы осуществлять здесь какие-либо изменения, касающиеся даже ухода за зелеными насаждениями, необходимо не просто согласовать их с госинспекцией по охране объектов культурного наследия Новосибирской области — до проведения любых мероприятий необходимо подготовить проект, стоимость которого сотни тысяч рублей, и провести его государственную экспертизу, которая тоже стоит немалых денег. Если же этой процедурой пренебречь, можно получить серьезный штраф.

Оплачивать все эти действия должен собственник земли, а если неугодные зеленые насаждения находятся на придомовой территории, тогда это становится заботой жильцов. Управляющая компания может себе позволить только ликвидировать деревья, которые вот-вот упадут и являются действительной угрозой. Но многие жители опасаются, что такое дерево вполне может упасть и раньше, чем УК сможет его спилить, но, тем не менее, ответственность все равно придется нести ей. Одно из возможных решений данной проблемы предложил заместитель начальника госинспекции — начальник отдела государственной охраны, использования и популяризации объектов культурного наследия Алексей Ворсин. Он считает, что нужно создать специальный раздел в регламентах по объекту культурного наследия, где будет предусмотрен порядок возможных работ с зелеными насаждениями и их документирования.

— Без оценки того, хорошо это или плохо, что Академгородок получил статус достопримечательного места, напомню, что государство теперь накладывает на хозяйствующих субъектов особые обязанности, — цитирует Алексея Ворсина издание «Навигатор». — Можно один раз разработать этот регламент на весь Академгородок — и вопрос навсегда закрыть.

Алексей Ворсин уверен, что поднимать этот вопрос нужно сразу на уровне мэрии города.

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