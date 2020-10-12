Пожар в Калининском районе в Новосибирске 12 октября 2020 года: горит частный дом

Вечером 12 октября в Калининском районе Новосибирска произошел пожар. Фото: "АСТ-54"\https://vk.com/act54

Пожар в Калининском районе в Новосибирске 12 октября 2020 года: загорелся частный дом. На месте работают пожарные.

— Поступило сообщение о пожаре на улице Светлая 99,пожарные расчеты выехали на место в 21:23. По прибытии было установлено, что горит один из расположенных там частных домов, огонь мог перекинуться на жилые дома, находящиеся рядом. Пожарные работают на месте, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В паблике Вконтакте «АСТ-54» очевидцы происходящего также пишут о том, что из одного из домов самостоятельно вышли три человека, сообщившие о том, что больше никого в здании быть не должно. КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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