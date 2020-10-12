В Новосибирске водитель сбил 6-летнего мальчика и уехал: ребенок в больнице

В Новосибирске автомобилист сбил 6-летнго мальчика и уехал. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске автомобилист сбил 6-летнго мальчика и уехал. Ребенок попал в больницу с тяжелыми травмами.

— Около восьми часов вечера в Октябрьском районе города, около остановки Коммунстроевская неустановленный водитель на неустановленном автомобиле сбил 6-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Ребенок попал в больницу с тяжелыми травмами головы, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

На месте произошедшего работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства случившегося выясняются. В Госавтоинспекции также напомнили, что водителя, который скрылся с места ДТП, грозит административный арест до 15 суток.

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