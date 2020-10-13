Погода в Новосибирске на 13 октября 2020 года: неделя дождей продолжается

В Новосибирске пройдет дождь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске 13 октября 2020 года не очень порадует сибиряков. В городе будет дождливо и прохладно.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +7 — +9 градусов, ночью +5 — +7 градусов. Ожидается облачность, ночью и днем небольшой дождь. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +6 — +11 градусов, ночью — +3 — +8 градусов. Синоптики ожидают, что в регионе будет облачно, ночью и днем дожди, местами туманы. Подует северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14.

«Яндекс. Погода» обещает небольшой дождь. Днем столбик термометра покажет +8 градусов, а к ночи опустится до +3 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru