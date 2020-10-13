Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 13 октября 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

Коронавирус проник во все районы региона. Фото: Иван МАКЕЕВ

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области расскажет о ситуации в регионе на 13 октября 2020 года. Зараза пока не собирается покидать регион, более того, число заболевших растет.

— За последние сутки заболели 115 человек. Всего в регионе зарегистрировано 14 205 случаев COVID-19. Из числа зараженных — 879 детей. В настоящее время было выписаны с выздоровлением 12 508 пациентов. Всего от болезни скончались 496 человек, — сообщил оперштаб Новосибирской области.

Карта распространения короанвируса в Новосибирской области.

В отделениях интенсивной терапии находятся 110 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 28 пациентов. Под медицинским наблюдением в регионе находится 2 693 человека. Медицинские работники провели 582 122 теста на коронавирус.

Напомним, в Новосибирской области продлен масочный режим до конца октября. Губернатор НСО Андрей Травников призвал ужесточить меры против нарушителей масочного режима.

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