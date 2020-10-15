«Закрутило в барабан»: под Новосибирском рабочий упал дробильную установку - спасти его не смогли

Полиция проверяет обстоятельства несчастного случая на производстве. Фото: Андрей КОПАЛОВ

22-летнего рабочего затянуло в дробильную установку на каменной карьере в селе Лекарственное Тогучинского района. От полученных травм парень погиб на месте.

— Это произошло в вечернюю смену 5 октября, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Александр работал на транспортировочной ленте. Случилось все молниеносно, спасти не успели.

Сейчас по данному факту полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства случившегося и ищут виновников произошедшей трагедии.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru