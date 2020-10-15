«Закрутило в барабан»: под Новосибирском рабочий упал дробильную установку - спасти его не смогли

Полиция проверяет обстоятельства несчастного случая на производстве.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
22-летнего рабочего затянуло в дробильную установку на каменной карьере в селе Лекарственное Тогучинского района. От полученных травм парень погиб на месте.
— Это произошло в вечернюю смену 5 октября, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Александр работал на транспортировочной ленте. Случилось все молниеносно, спасти не успели.
Сейчас по данному факту полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства случившегося и ищут виновников произошедшей трагедии.
КП-Новосибирск следит за ходом расследования.
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