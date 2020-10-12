Под Новосибирском столкнулись два тягача: есть погибшие и пострадавшие

По пути в аэропорт столкнулись два тягача. Фото: Кадр из видео

На трассе под Новосибирском произошла авария. По пути в аэропорт столкнулись два тягача. Последствия страшного ДТП сняли на видео другие автомобилисты, позже ролик попал в сеть.

— На трассе Р-254 произошла авария с участием двух грузовиков: автоцистерны и автокрана КамАЗ. От удара оба автомобиля слетели с дороги, оставив на ней груду обломков. На месте работают сотрудники полиции, движение по трассе затруднено, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

В ГУ МВД по Новосибирской области факт аварии подтвердили, а также сообщили, что в ДТП погиб водитель КамАЗа, водитель второго грузовика «Вольво» доставлен в больницу с различными травмами.

В комментариях под постом в паблике отписались и очевидцы произошедшего. По словам людей, выглядели последствия аварии довольно серьезно:

— Страшная авария, от машины там не чего не осталось.

— Они столкнулись на трассе, недалеко от ордынского кольца.

— Погода сегодня такая, что ездить сложно, — пишут люди.

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