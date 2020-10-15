Под Новосибирском мужчина сорвался с крыши во время охоты на голубей и погиб

Упавший с крыши мужчина погиб на месте. Фото: Алена МАРТЫНОВА

ЧП в небольшом селе Купинского района произошло в ночь с 11 на 12 октября. Двое местных жителей выпивали в доме у 53-летнего Григория Б. Вскоре у собутыльников закончилась закуска, и они решили поймать и пожарить голубей.

— Поздно ночью они пришли к двухэтажному зданию почты, и Григорий взобрался на крышу по пожарной лестнице, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Он пьяный был, на ногах еле держался, а там на крыше еще коркой льда все покрылось.

Во время охоты мужчина оступился и сорвался с крыши. Его собутыльник вызвал «Скорую помощь», но было уже поздно. От полученных травм мужчина скончался на месте ЧП.

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