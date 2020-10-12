Конфликтные выходные

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».

9 октября в 19.18 в офис микрокредитной организации, расположенной на улице Ленина, вошла нетрезвая женщина, которая, уточнив процентную ставку по кредитам, начала громко и в нецензурной форме возмущаться условиями кредитования. Прибывшие по вызову бойцы ГБР вывели посетительницу-хулиганку, мешавшую работать.

10 октября в 16.14 сигнал тревоги поступил из магазина товаров для животных, находящегося на улице Петухова. Прибывший через 5 минут экипаж ГБР выпроводил из магазина пьяного посетителя, который мешал продавцам работать и приставал к посетителям.

10 октября в 21.00 в супермаркете на улице Зорге на кассе пьяная покупательница не удержала в руках и разбила две бутылки водки, платить за которые категорически отказалась. Продавцы нажали тревожную кнопку, вызвав ГБР, и пригрозили вызовом полиции. В присутствии «гвардейцев» женщина компенсировала причиненный магазину ущерб на сумму 509 рублей.

10 октября в 23.37 посетитель караоке-ресторана, расположенного на Красном проспекте, повредил стеклянную входную дверь. Добровольно выплачивать сумму ущерба он отказывался, поэтому администрация вызвала группу быстрого реагирования. Бойцы ГБР убедили мужчину возместить причиненный заведению ущерб на сумму 5000 рублей.

11 октября в 23.04 сигнал тревоги поступил из закусочной, расположенной на проспекте Дзержинского. Через 3 минуты бойцы ГБР были на месте вызова. Выяснилось, что тревожную кнопку нажала продавец, испугавшаяся вошедшего внутрь пьяного неадекватного мужчину. Тот мало того что был одет не по сезону - из одежды на нем были только трусы, но еще и громко ругался на всех присутствующих. Заметив, что продавец вызвала охрану, странный посетитель самостоятельно поспешно покинул заведение.

11 октября в 1.42 возле магазина-закусочной на Красном проспекте произошла драка. Продавцы испугались, что заведению будет причинен ущерб, и нажали кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие бойцы ГБР разняли дерущихся, предотвратив тем самым нанесение ими вреда друг другу и объекту охраны.

11 октября в 1.51 по сигналу тревоги экипаж ГБР ГВАРДИИ прибыл в бар-ресторан, расположенный на Красном проспекте. Пьяный мужчина пытался разобраться с чем-то не угодившим ему барменом. «Гвардейцы» убедились в том, что счет нарушителем оплачен, после чего вывели его из заведения.