В «Домодедово» отменили рейс Москва - Новосибирск: пассажирам пришлось искать, где переночевать

Сибирячка застряла в Москве из-за внезапной отмены рейса. Фото: Виктория МИНАЕВА

Сибирячка застряла в Москве из-за внезапной отмены рейса в Новосибирск. О том, что вылета не будет, девушка узнала, уже приехав в аэропорт.

— Я возвращалась из Крыма и в Москве у меня была пересадка на рейс до Новосибирска. У меня в Москве были дела, я планировала прилететь в Москву утром и улететь вечером, в 22:55. Началась вся эта история, когда я еще вылетала из Симферополя и рейс задержали на три часа. То есть, я еще и попала в столицу позже, чем планировала. Потом, когда я вчера, 11 октября, уже собиралась лететь домой в Новосибирск, приехала в аэропорт Домодедово, где внезапно узнала, что мой рейс отметили! Заранее меня об этом никто не предупредил, даже на почту никакого уведомления не пришло. Сотрудница на стойке регистрации отправила меня к представителям авиакомпании, они отмену рейса подтвердили, однако толком ничего не объяснили, не назвали причину, сказали только, что самолет будет в это же время через сутки. Даже не предложили гостиницу или что-то в этом роде, благо мне было, у кого Москве остановиться, но ведь не у всех есть такая возможность. Я, конечно, планирую с авиакомпанией разбираться, но они, как правило, не отвечают на телефон, — рассказала КП-Новосибирск сибирячка Елена М.

В аэропорту Домодедово, откуда и пыталась вылететь Елена, КП-Новосибирск сообщили, что с вопросами о причинах и обстоятельствах отмены рейса необходимо обратиться в авиакомпанию. От авиакомпании «Уральские авиалинии» оперативно получить комментарий не удалось, КП-Новосибирск отправила им запрос, чтобы разобраться в произошедшей ситуации.

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