Общественная палата Новосибирской области обсудила вопросы по культуре и духовно-нравственному воспитанию детей в образовательных учреждениях

Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

В Новосибирске прошло расширенное очно-заочное заседание комиссии Общественной палаты Новосибирской области по культуре и духовно-нравственному воспитанию и комиссии по вопросам образования и науки. На повестку эксперты вынесли тему «Народная музыка в системе художественного воспитания современных школьников». Мероприятие проходило с учетом санитарно-эпидемиологических норм.

Председателем комиссии Общественной палаты Новосибирской области выступила Светлана Тарасова.

Всего было 12 участников, шесть из них присоединились к обсуждению «культурного» вопроса онлайн. В частности, на заседании присутствовали представители министерства культуры, министерства образования Новосибирской области, руководители и специалисты учреждений культуры, образовательных организаций Новосибирска и Новосибирской области.

Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Первым на заседании с докладом выступил детских музыкальных школ № 1 и 5 Николай Примеров. Спикер представил свое собственное исследование, в котором говорилось, что сегодня дети плохо знают имена народных артистов. В рамках этого исследования специалист проводил опрос детей. Ребятам предлагалось ответить на вопрос: «Каких народных российских артистов вы знаете?» Среди ответов чаще встречались варианты Надежда Бабкина и Николай Басков.

- Это говорит о том, что дети не знают народных артистов. Более того, в школах существует проблема с музыкальными инструментами. Их категорически не хватает - ни балалаек, ни гармоней, - отметил Николай Примеров.

Однако начальник отдела профессионального искусства и культурного наследия и образования министерства культуры Новосибирской области Ольга Иванова отметила, что некоторые ученики отдают предпочтение народной музыке и посещают музыкальные кружки. Стоит отметить, что большинство из них - дети из Новосибирской области.