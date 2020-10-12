Международная победа!

Вараздат Мкртчян (справа). Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».

Оба боксера выступают в среднем весе. За плечами африканца Кимбу было несколько побед и поражений, у Вараздата Мкртчяна - 10 побед в 10 проведенных боях. Результатом международного поединка за попадание в рейтинг топ-200 лучших боксеров мира стала безусловная победа Вараздата, подготовка к соревнованиям которого проходила при поддержке ГВАРДИИ.

Вараздату 25 лет, он родился в городе Искитиме Новосибирской области, занимается боксом с 16 лет. На сегодняшний день является обладателем пояса чемпиона России, Сибири и Дальнего Востока.

Вараздат женат, а совсем недавно - 2 октября - у него родилась дочка Миа.

Агентство Безопасности ГВАРДИЯ поздравляет Вараздата с рождением первой дочери и 11-й победой, которую боксер посвятил малышке.