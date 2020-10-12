«Мегафон» назвал самые популярные места отдыха в России в условиях пандемии

Фото: Михаил ДОКУКИН

С помощью опций ресурса Big Data «Мегафон» проанализировал обезличенные данные о передвижении абонентов в период летнего туристического сезона. Количество россиян, отдохнувших за пределами домашнего региона, сократилось в этом году на 9%.

Если ранее самыми востребованными местами в России были Краснодарский край, Крым, Москва и Санкт-Петербург, то в 2020 году приток гостей отстает в среднем на 20%. На Алтае и Байкале число туристов снизилось на 6%. Но все же для жителей Новосибирской области Алтай остается своеобразной туристической Меккой, о чем мы говорили ранее. Новыми же точками на карте путешествий россиян стали Чукотка, Камчатка, Магадан, Республики Ингушетия и Карелия. В сравнении с 2019 годом общее количество отдыхающих в этих регионах увеличилось более чем на 35%.

Как и годом ранее, востребованными направлениями остались Башкирия, Татарстан, Ростовская область, Ставрополье. Почти в два раза увеличился турпоток на побережье Керченского пролива и песчаной косе близ кубанского поселка Чушка. На Романцевских горах в Тульской области и на озере Селигер отдыхающих побывало на 20% больше.

Вне зависимости от региона средняя длительность путешествия составила 11 дней. Во время каникул туристы предпочли интернет-общение телефонным звонкам, а входящие вызовы - исходящим. В путешествии россияне разговаривали на 15% меньше, а объем переданных данных за пределами домашнего региона увеличился на 25%. Одним из популярных развлечений во время отпуска стали онлайн-игры. Трафик туристов на игровые сервисы увеличился более чем в два раза.

В основном абоненты «Мегафона» тратили отпускные гигабайты на просмотр и загрузку видео в YouTube, сториз в «Инстаграм», также увеличился онлайн-трафик в Facebook. Чемпионство среди мессенджеров закрепил за собой WhatsApp.

Несмотря на то, что выезд за рубеж был открыт с 1 августа, в лидерах по количеству туристов осталась Турция, на втором месте по популярности - Абхазия. Средняя продолжительность отдыха в этих странах - 12 дней.