В минздраве Новосибирской области объяснили, почему «скорые» едут к пациентам 40 часов

Службу скорой помощи и поликлиники Новосибирска усилят, чтобы быстрее обслуживать вызовы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минздраве Новосибирской области объяснили, почему людям с высокой температурой приходится долго ждать «скорой помощи». Звонков стало больше из-за заболеваемости ОРВИ.

— Если у человека только высокая температура без серьезной дыхательной недостаточности, «скорая» не выезжает, вызов передается в поликлинику. Но если за рабочий день поликлиника не успела этот вызов обслужить, он снова возвращается к нам. И время вызова отсчитывается с момента первого звонка, отсюда и появляются «12 и больше часов ожидания». В реальности среднее время доезда составляет 96 минут, — пояснила главврач станции «скорой медицинской помощи» Ирина Большакова.

Сейчас вызовы к пациентам с симптомами ОРВИ и коронавируса обслуживают за день до 27 инфекционных бригад, в ближайшее время будут сформированы еще 5. Бригадам также помогают ординаторы и студенты-медики со старших курсов.

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