Умер Михаил Евсин — главный врач новосибирской туберкулезной больницы

Умер главврач туберкулезной больницы в Новосибирске. Фото: https://zdrav.nso.ru/

В Новосибирске скончался главный врач областной туберкулезной больницы Михаил Сергеевич Евсин. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

— Михаил Евсин скончался на 59 году жизни. Министерство здравоохранения выражает глубокие соболезнования его родным, близким и коллегам, — написано на официальном сайте пресс-службы.

Михаил Евсин родился 17 июня 1962 года рождения в городе Купино Новосибирской области. В 1985 году окончил Новосибирский медицинский институт, получив квалификацию военного врача. Должность главврача туберкулезной больницы занимал с 1997 года. Благодаря его руководству в городе удалось все туберкулезные больницы в составе областной, внедрить новейшие методы лечения и диагностики туберкулеза.

Заслуги Михаила Евсина отмечены почетными грамотами и медалями от минздрава, администрации и губернатора Новосибирской области.

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