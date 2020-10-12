Вызовы «висят» по 40 часов: новосибирцы с температурой больше суток ждут приезда «скорой»

В городе все больше "скорых" приезжают на вызов через 30-40 часов.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Новосибирцам с высокой температурой приходится ждать неотложку больше суток. Об этом рассказал председатель профсоюза «Действие» новосибирской станции скорой медицинской помощи Сергей Комлев. В «Инстаграме» он разместил фото с временем ожидания «скорой помощи» в минутах. На кадрах цифры: 2431, 2344, 2093 — это около 34-40 часов.
— В первую волну, насколько я помню, чуть больше суток было и их можно было по пальцам пересчитать. Сейчас же только на нашей подстанции их не один десяток «висит». Из красных «висят» задыхающиеся пару часов, что не так уж и много в последнее время, — написал на своей странице в «Инстаграме» Сергей Комлев.
КП-Новосибирск направила запрос в минздрав Новосибирской области, чтобы выяснить, чем вызвана такая ситуация.
Напомним, вечером 8 октября в Новосибирске в Октябрьском районе столпилась очередь из «скорых» — это было связано с тем, что в больнице № 2 начали доставлять больных с пневмонией и подозрением на коронавирус.
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