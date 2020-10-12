Tele2 продолжает поздравлять с понедельником

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

В коллаборации с «Макдоналдс» и Gett оператор продолжает делать понедельники новосибирцев по-настоящему праздничными. Набор подарков включает бесплатный кофе и скидку на поездку в такси. При этом клиентам не нужно выбирать – они могут получить сразу оба подарка.

Tele2 продолжает менять правила и дарит своим клиентам целый набор подарков в первый день рабочей недели в 28 регионах России, включая Новосибирск. С момента запуска проекта в сентябре жители Новосибирска по понедельникам могли бесплатно выпить кофе в «Макдоналдс» и воспользоваться скидкой на поездку в сервисе по заказу такси Gett. Самым популярным подарком у новосибирцев стал бесплатный кофе в «Макдоналдс» − его получили более 600 человек.

С запуском второй волны проекта «Понедельники Tele2» новосибирским абонентам Tele2 до 30 ноября каждый понедельник будет доступен сет из двух предложений. Чтобы получить подарок, абонентам нужно активировать промокод в приложении «Мой Tele2». Использовать его у каждого из партнеров нужно именно в понедельник. Первый день недели перестанет быть «днем тяжелым» для абонентов тарифных планов открытой линейки «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Игровой», «Премиум», а также целого списка архивных тарифов. Их полный перечень можно найти на сайте проекта.

В рамках стратегии lifestyle enabler Tele2 поддерживает стиль жизни своих клиентов и делает им действительно нужные подарки. Именно поэтому оператор выбрал в качестве предложений кофе, поездки на такси, билеты в кино и блюда из ресторанов и кафе – эти категории являются одними из самых популярных в программе лояльности оператора «Больше», где клиентам доступны скидки и бонусы от партнеров.