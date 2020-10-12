Менял голоса на разный лад: под Новосибирском поймали мошенника, который обманывал пенсионеров по телефону

Сибиряк вводил людей в заблуждение, искусно меняя голос. Фото: ГУ МВД по НСО.

Полицейские задержали 36-летнего рецидивиста, жителя Мошковского района, который в последние три месяца обманул восьмерых пенсионеров. Он действовал по стандартной схеме: звонил на случайный номер и, если трубку поднимали пожилые люди, разыгрывал сцены, искусно меняя голос.

— Мужчина представлялся близким родственником пенсионеров и рассказывал легенду о том, что якобы стал виновным в ДТП. Для решения вопроса он просил их передать деньги — у разных людей просил от 10 до 130 тысяч рублей. Далее передавал трубку «сотруднику полиции», которым также выступал он сам, — рассказали в пресс-службе сГУ МВД по Новосибирской области.

Позже лже-полицейский узнавал адреса своих жертв и приходил к ним домой, чтобы забрать деньги.

В ходе розысков мужчину нашли и задержали. Оказалось, что в 2018 году сибиряк вышел из места лишения свободы — там он отбывал наказание за кражу, грабеж и мошенничество.

Сейчас возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Мужчину отправили под стражу и проводят дальнейшее расследование.

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