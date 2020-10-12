Пробки в Новосибирске 12 октября 2020 года: на улице Никитина затор из-за ДТП с автобусом

На улице Никитина произошла авария. Фото: Вячеслав Тарасов/"2Гис".

Пробки в Новосибирске 12 октября 2020 года собрались на правом берегу. Водители не могут проехать по улице Никитина: из-за аварии с автобусом движение затормозилось на участке от улицы Карла Либкнехта до Доватора.

— ДТП на всех рядах. Автобус и две легковушки, объезжать по встречке, — пишут свидетели в «2Гис».

Пробки в Новосибирске 12 октября 2020 года. Фото: "2Гис".

Напомним, 15 сентября в Новосибирске возникла большая пробка на Бердском шоссе — причиной также стало ДТП с автобусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пробки в Новосибирске 15 сентября 2020 года: из-за ДТП с автобусом по Бердскому шоссе нельзя проехать

Автомобилисты сообщают, что не могут добраться до Новосибирска (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru