Хорошо, что не съела: сибирячке попался червяк в орехе из супермаркета

Незваный гость попался в сыром орехе. Фото: стоп-кадр.

Жительница Новосибирска купила в супермаркете арахис. Но только хотела его поесть, как вдруг увидела, что под скорлупой вместо ореха есть какая-то живность.

— Вот и ко мне пришла беда. Конечно, орехи бы обжарить, но я люблю сырые. Ну, любила до того, как попался червь, — написала женщина в группе «Ревизорро Новосибирск».

Однако комментаторы в группе не удивились такой находке.

— Везде в орешках червячки попадаются, ничего необычного.

— Червяк что попало есть не будет! — написали они.

Юрист объяснила КП-Новосибирск, что нужно делать в этой ситуации.

— При наличии чека можно обратиться в магазин и попросить вернуть деньги либо обменять товары. Если откажут, то тогда нужно обращаться в Роспотребнадзор с жалобой, чтобы в магазине провели проверку. Также можно обратиться в суд, — рассказала КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова

Напомним, ранее другая сибирячка нашла червя в покупном салате.

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