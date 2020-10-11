Под Новоисбирском иномарка улетела в кювет: водитель чудом выжил

Авария произошла под Новосибирском. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Серьезное ДТП произошло 11 октября на трассе «Ордынское-Кирза» в Новосибирской области. По данным подписчиков «АСТ-54», седан «Ауди», который ехал со стороны поселка Ордынское, вылетел с дороги в кювет и перевернулся.

— По словам очевидца, водитель был в автомобиле один и отделался ушибами, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Момент ДТП попал в регистратор одного из автомобилей. Комментаторы назвали очевидца аварии, который был рядом и чей регистратор снимал происходившее на трассе, «везунчиком».

— Хорошо, что «Ауди» не на встречку вылетел, а то автор видео, возможно, уже ни чего бы не написал, — предположила прдписчица Александра.

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