Под Новосибирском продавец поскандалила с покупателем без маски

Продавцы предлагают покупателям бесплатные маски на кассе, но некоторые отказываются их надевать Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жительница поселка Чаны в Новосибирской области устроила скандалс депутатом, о котором говорит весь поселок. Инцидент произошел 10 октября в одном из магазинов поселка «Чаны» в Новосибирской области.

Продавщица отказалась рассчитывать мужчину без маски на кассе, он отказался надевать бесплатную маску и стал оскорблять сотрулников . Спутница мужчины в неправильно надетой маске на подбородке продолжила скандал, снимая все на видео.

- За всем наблюдали другие покупатели,и снимали все на видео. Обидно ,что никто не заступился за персонал.И все из-за куска тряпки,называемой маской,хотя всем предлагаются бесплатные, — рассказала продавщица магазина.

Затем женщина стала звонить на горячую линию и требовать уволить всех продавцов. Администратор магазина пытался запретить видеосъемку, но покупатели пригрозили написать заявление в полицию якобы за избиение и попытку отнять телефон.

К слову, скандал в магазине может быть основанием для дела о мелком хулиганстве, утверждают юристы.

— В подобных случаях нужно вызывать полицию, данные действия могут быть квалифицированы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.За указанное нарушение предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток, — сообщил «КП-Новосибирск» адвокат Михаил Спиридонов.

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