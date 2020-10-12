Погода в Новосибирске на 12 октября 2020 года: не забудьте зонтики

Погода в Новосибирске будет дождливой. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Новосибирске 12 октября 2020 года не очень порадует сибиряков. Метеорологи обещают дождь, однако в городе станет чуть теплее: столбик термометра поднимется до +7 градусов.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +6 — +8 градусов, ночью +2 — +4 градуса. Ожидается облачность с прояснениями, днем — умеренный дождь. Будет дуть северный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +6 — +11 градусов, ночью — до +6 градусов. Синоптики ожидают, что в регионе будет облачно с прояснениями, ночью местами гололедица, утром небольшие туманы, днем — дожди. Подует северный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14.

«Яндекс. Погода» обещает небольшой дождь на протяжении всего дня. Утром столбик термометра покажет +4 градуса, а к вечеру воздух прогреется до +7 градусов.

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