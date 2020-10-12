Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 12 октября 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

Коронавирусом в регионе заболели больше 14 тысяч человек. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области расскажет о ситуации в регионе на 12 октября 2020 года. С начала пандемии коронавирусом заразились больше 14 тысяч человек, заболевших с каждым днем становится все больше.

— За последние сутки заболели 118 человек. Всего в регионе зарегистрировано 14 090 случаев COVID-19. Из числа зараженных — 866 детей. В настоящее время было выписано с выздоровлением уже 12 471 пациент. Всего от болезни скончались 491 человек, — сообщил оперштаб Новосибирской области.

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области.

В отделениях интенсивной терапии находятся 104 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 22 пациентов. Под медицинским наблюдением в регионе находится 2 509 человек. Медицинские работники провели 579 986 тестов на коронавирус.

Напомним, в Новосибирской области продлен масочный режим до конца октября. Он действует во всех общественных местах.

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