«Готов грешить»: сибирячка устроила откровенную фотосессию в костюме монашки

Образ монашки назвали грешным. Фото: предоставлено Алисой Арефьевой

Сибирячка Алиса Арефьева показала косплей на киллера под маской монашки - героини компьютерной игры Hitman. Дизайнер призналась — костюм обошелся всего в несколько тысяч рублей. Однако надеть его в реальной жизни не получится, только на праздник — например, на Хэллуин.

— Мне нравится тема монахинь, оружия, фетиш-стиля. И нравятся монахини из игры Хитман. Костюм шила из моей любимой ткани-лаке, а винтовку мне для фотосета одолжил товарищ, — сообщила Алиса Арефьева.

Пользователи соцсетей похвалили девушку за откровенность, но сочли образ «грешным»:

— Грешно монахиня выглядит, грешно, — написал Volk_nomad.

— Готов грешить много, очень много, — предлагает Александр.

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