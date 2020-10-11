Следователи ищут виновных в смерти трехмесячной девочки в больнице под Новосибирском

Мама ребенка уверена, что была врачебная ошибка. Фото: личный архив

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти трехмесячной девочки в городе Барабинск в Новосибирской области .

— Дело взято на контроль следственным комитетом. Сейчас идет проверка, проводятся сложные экспертизы, которые покажут, были ли в действиях врачей признаки состава преступления или нет, — рассказала КП-Новосибирск Анастасия Кулешова, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ

Напомним, трехмесячная Ева Климова погибла в марте 2020 года. У младенца поднялась температура, появился отек на лице. Молодую маму, с ребенком, госпитализировали в местную ЦРБ, где девочке поставили диагноз «стоматит». Через несколько дней малышка умерла.

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