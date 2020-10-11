Новосибирец влетел на машине в разрытую теплотрассу

Машина въехала в ограждение. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Сибиряк влетел на машине в разрытую теплотрассу. ДТП произошло в Ленинском районе, на улице Серафимовича. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях.

— Мужчина за рулем седана ВАЗ-2106 направил свой автомобиль прямиком на установленные коммунальщиками ограждения и рухнул в котлован вместе с бетонными блоками, — рассказывают очевидцы в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

На кадрах видно, что жигули снесла бетонные блоки, будто кегли в боулинге. У автомобиля помят перед, боковые крылья.

По предварительной информации пострадавших нет. А вот вытаскивать машину пришлось с помощь автокрана.

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