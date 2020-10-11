18-летний водитель погиб в страшной аварии на трассе под Новосибирском

Полиция разбирается во всех обстоятельствах ДТП,
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Сегодня ночью, 11 октября, под Новосибирском произошла страшная авария. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
— Сегодня около 01.00 молодой человек в возрасте 18 лет, управляя автомобилем «Тойота Корона», следовал со стороны п. Красный Яр в сторону Новосибирска. В пути следования по неустановленной пока причине совершил опрокидывание транспортного средства, — рассказали в региональной пресс-службе МВД.
Сибиряк погиб сразу же от полученных травм. Теперь полиции предстоит разобраться во всех обстоятельствах случившегося.
Напомним, что вчера в Карасукском районе произошла страшная авария. Женщина ехала из Карасука в Новосибирск и ее машина улетела в кювет. Из-за полученных травм сибирячка скончалась на месте.
ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ
На трассе под Новосибирском женщина погибла в страшной аварии
Ее иномарка опрокинулась в кювет (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru