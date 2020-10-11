«Они бежали за мной с битой»: новосибирцу разбили машину за то, что заступился за девушек

Нападавшие вели себя неадекватно. Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"

Новосибирец решил вступиться за девушек, а в итоге пострадал сам. Инцидент произошел ночью возле бара на улице Ленина.

— Я услышал, как две девушки зовут на помощь. Вышел из машины посмотреть и увидел, как четверо молодых парней лезут к ним. Они держали их за шеи и чуть ли не в асфальт лицом тыкали, — рассказал КП-Новосибирск пострадавший Артем*.

По словам сибиряка, когда он окликнул молодых людей, те сразу же переключили свое внимание с девушек на парня. Они достали палку и пытались ударить Артема, но промахнулись.

— Если я не пострадал, то вот моей машине досталось по полной программе. Они разбили две двери, порог, обвес и заднее крыло, — перечисляет пострадавший

Артем вызвал полицию и те, задержали молодых людей. Теперь правоохранительным органам предстоит разораться в ситуации.

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