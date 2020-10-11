Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 11 октября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Под медицинским наблюдением больше 2 тысяч человек в области.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 11 октября 2020 года: ковид отступать не собирается. На сегодняшний день болезнь просочилась во все районы Новосибирской области.
— В больницы районов области госпитализированы 839 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — сообщает региональный оперштаб.
Под наблюдением медиков в области сейчас находится больше двух тысяч человек, а 47 тысяч уже снялись с учета.
Напомним, в Новосибирской области продлен масочный режим до конца октября. Он действует во всех общественных местах: торговые центры, транспорт, магазины.
Карта распространения коронавируса.
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