Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 11 октября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Под медицинским наблюдением больше 2 тысяч человек в области. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 11 октября 2020 года: ковид отступать не собирается. На сегодняшний день болезнь просочилась во все районы Новосибирской области.

— В больницы районов области госпитализированы 839 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — сообщает региональный оперштаб.

Под наблюдением медиков в области сейчас находится больше двух тысяч человек, а 47 тысяч уже снялись с учета.

Напомним, в Новосибирской области продлен масочный режим до конца октября. Он действует во всех общественных местах: торговые центры, транспорт, магазины.

Карта распространения коронавируса.

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