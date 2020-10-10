Пожар в поселке Искра 10 октября 2020 года: следователи рассказали, почему сибирячка не смогла спастись

Дом загорелся около 17.00. Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"

Региональный следственный комитет прокомментировал возгорание в поселке Искра. Напомним, что сегодня, 10 октября, в этом поселке загорелся частным жилой дом. Из-за пожара погибла женщина, а ее 98-летняя свекровь находится в реанимации.

— Предварительная причина смерти — отравление угарным газом. Однако точная причина будет установлена после проведения судебной медицинской экспертизы, — объяснила Анастасия Кулешова, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ.

Так же следователи начали проверку. Им предстоит выяснить почему погибла женщина и из-за чего случился пожар.

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