«В этом городе нет дорог»: сибиряк создал проект идеального района в урбанистическом стиле

Как вам такой город? Фото: «Новая Сибирь».

Новосибирский изобретатель покорил жюри на конкурсе «Золотая капель-2020». Об этом рассказали в издании «Новая Сибирь».

— Денис Тяглин создает урбанистические проекты. Сразу вспомнился градостроительный неосуществленный проект — Лучезарный город, который придумал Ле Корбюзье (французский архитектор — прим. Ред) почти сто лет назад. Это была утопическая мечта воссоединить людей в упорядоченной среде идеального города, — поделилась своими эмоциями Татьяна Иваненко, куратор проекта и директор АНО «Сибирский центр содействия архитектуре». — Дорог в этом городе вообще нет: один сплошной парк

Всего в мероприятии приняли участие 78 работ от архитекторов и дизайнеров с разных уголков России.

Награждение победителей проходило в онлайн режиме из-за пандемии коронавируса. Организаторы сделали стенды, где поместили работы серебряных и золотых призеров.

— Нам даже удалось вручить один приз — Ване Дыркину, который все лето провел на Алтае, и ему «слона» было посылать некуда. Для тех кто не знает, это художник и архитектор Иван Мазуренко. В этом году он получил сразу два серебряных диплома за совершенно волшебную постройку — парковый павильон «Дом звука» в «Мира-парке», — отметила сибирячка.

Как сообщает издание «Новая Сибирь» гран-при забрало себе здание первой в России цифровой электрической подстанции «Медведевская». А диплом в номинации «Лучший новосибирский проект» и «Гамбургский счет» достался зданию супермаркета «Быстроном

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