«Это чтоб воронам легче было садиться, что ли?»: как Никита Хрущев раскритиковал высотки в Академгородке

Этот коттедж был построен специально для Михаила Лаврентьева по заказу Никиты Хрущева. Фото: «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области»

19 ноября в Академгородке отметят 120-летие со дня рождения его основателя академика Михаила Лаврентьева. В связи с этим издание «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области» собрали воспоминания сибиряков, кто уже не первый год живет в этом районе.

— Никита Сергеевич Хрущев нагрянул в Академгородок в 1959 году. Сначала устроил разнос за макет Академгородка, которым Лаврентьев очень гордился. «Надумали в лесу высотные здания сооружать?! — ярился Хрущев. — Для чего? Это чтоб воронам легче было садиться, что ли?», — сообщают «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

В архивах СО РАН сохранились воспоминания об Академгородке Анатолия Ладонского, инженера-архитектора. Сибиряк рассказывал, что Михаил Лаврентьев, когда переехал в Сибирь , решил жить в лесу, точнее в Золотой Долине. Там не было ничего кроме сторожки, лесника и трех продуваемых бараков.

— Городок родился в Волчьем логу — теперь это улица Золотодолинская, — рассказывала основательница Интегрального музея Анастасия Близнюк, «Ведомостям Законодательного Собрания Новосибирской области». — И одними из первых объектов Академгородка стали деревянный дом и три барака, куда осенью 1958 года переехал Михаил Лаврентьев с женой и своими учениками. Он сам хотел наблюдать за строительством Академгородка.

Михаил Лаврентьев все огромный вклад в развитие и создание района. У каждого, кто знал академика лично, в сердцах остались только самые приятные воспоминания о нем.

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